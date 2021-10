Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 23 stepena

Nova pre 7 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro hladno, uz mestimično slab mraz i maglu. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od jedan do osam, najviša od 17 do 23. U Beogradu jutro hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od pet do osam, najviša oko 22.