Nakon hladnog jutra, obradovaće nas sunce: Danas veoma toplo, ali ne zadugo! Evo kada nas očekuje novo zahlađenje!

Mondo pre 4 sati | Jelena Bojić Obradović

U sredu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u utorak, u većini krajeva iznad 20°C. Malo oblaka biće na severu Vojvodine. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 17°C u Negotinu do 24°C u Loznici. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od 8°C do 14°C. Prognoza za Beograd: U sredu sunčano i znatno toplije u odnosu na utorak. Vetar slab do umeren južnih pravaca.