Umro Zoran Ivošević: Dugogodišnji sudija Vrhovnog suda i predsednik Društva sudija

Blic pre 4 sati
Profesor Zoran Ivošević, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije i osnivač i prvi predsednik Društva sudija Srbije, preminuo je u 89. godini u Beogradu.

Profesor dr. Zoran Ivošević, rođen je 7. 12.1936. godine u Nišu, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu, sudija udruženog rada Srbije i sudija Vrhovnog suda Srbije, piše Danas. Bio je i član Saveta i član Suda časti Univerziteta u
