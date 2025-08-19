Preminuo profesor Zoran Ivošević

Danas pre 2 sata  |  A.R.
Preminuo profesor Zoran Ivošević

Profesor Zoran Ivošević, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije i osnivač i prvi predsednik Društva sudija Srbije, preminuo je danas u 89. godini u Beogradu.

Profesor dr. Zoran Ivošević, rođen je 07. 12.1936. godine u Nišu, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu, sudija udruženog rada Srbije i sudija Vrhovnog suda Srbije. Bio je i član Saveta i član Suda časti Univerziteta u Beogradu,
