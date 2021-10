Porodica se sprema za sahranu: Potresne reči majke dečaka koji je preminuo u Kruševcu - On je već imao modre usne kada je došla hitna pomoć

Večernje novosti pre 48 minuta | S.Babović

Foto: S.B. / Fejsbuk Kako nezvanično saznaju “Novosti”, virus korona potvrđen je kod dečaka 16. oktobra, a u porodici su, prema rečima majke Ružice C., pozitivni bili i dečakov otac, kao i starija sestra.

Foto: S. B. U Hemijsko-tehnološkoj školi, gde su svi potreseni nakon dobijene vesti o smrti svog đaka, upravo počinje vanredno zasednje Odeljenskog veća, nakon čega će se zvanično škola i oglasiti. - Ćerka me je juče rano ujutro samo pozvala i rekla da je sin pao iz kreveta, pokušali smo da ga povratimo, nismo mogli - kaže Ružica C., majka dečaka. - On je već imao modre usne kada je došla hitna pomoć. Foto: S. B. Očekuje se da više informacija o tačnom uzroku smrti