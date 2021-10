Barselona konačno upisala pobedu u Ligi šampiona! Pike doneo prvu radost ove sezone, a Salcburg preslišao bundesligaša!

Blic sport pre 2 sata | St. K.

Fudbaleri Barselone konačno su upisali prvu pobedu u Ligi šampiona, tako što su minimalnim rezultatom (1:0) savladali Dinamo iz Kijeva "Nou kampu" u okviru 3. kola grupne faze najelitnijeg takmičenja u Evropi.

Mnogi će reći - jedva, ali nije bilo tako. Katalonci nisu imali previše problema da savladaju protivnika iz Ukrajine, budući da su potpuno dominirali ove večeri. Ono što jeste problem svakako je nedostatak efikasnosti, ali kako kažu - pobedi se u zube ne gleda. Treba napomenuti i da je trijumf doneo Đerar Pike i to posle lukavog udarca nakon centaršuta Đordija Albe, kada je Barsa došla do vođstva u 36. minutu. A to je ujedno bio i odlučujući trenutak utakmice.