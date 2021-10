Juventus u gostima pobedio Zenit, Čelsi ubedljiv protiv Malmea

Danas pre 21 minuta | Beta

Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras u gostima Zenit sa 1:0, u trećem kolu Grupe H Lige šampiona.

Strelac pobedonosnog gola za Juventus bio je Dejan Kuluševski u 86. minutu. On je dobro reagovao na centaršut Matija De Šilja i glavom pogodio desni ugao gola Zenita. U drugom meču Grupe H, Čelsi je kao domaćin pobedio Malme sa 4:0. Čelsi je poveo golom Andreasa Kristensena u devetom minutu. On je preciznim udarcem u desni ugao iskoristio odličnu asistenciju Tijaga Silve. Čelsi je do drugog gola stigao u 21. minutu. Strelac je bio Žoržinjo iz penala, nakon što je u