Iskoristite dan: Još danas uživamo u lepom vremenu i prolećnim temperaturama, a od sutra nas čeka potpuni obrt

Blic pre 41 minuta

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, po kotlinama uz kratkotrajnu maglu.

U toku dana pretežno sunčano i toplo, a u toku noći na severu naoblačenje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 10, najviša od 18 do 24 stepena. I u Beogradu će jutro biti sveže, u toku dana pretežno sunčano i toplo. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura 10, u okolini grada oko 5, najviša 24 stepena. U Srbiji sutra ujutro i pre podne na severu, a