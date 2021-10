SNS obeležila 13. godišnjicu, Šapić: Srbija lider regiona

Dnevnik pre 51 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Sadnjom 13 stabala u Parku prijateljstva na Ušću, Srpska napredna stranka obeležila je 13 godina od osnivanja.

Stabla su posadili potpredsednici SNS Miloš Vučević, Milenko Jovanov, Marija Obradović i Aleksandar Šapić, kao i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić i narodni poslanici. Šapić je novinarima rekao da su se odlučili da na skroman i simboličan način baš u tom parku, kod Muzeja savremene umetnosti, obeleže 13 godina vođenja Srbije, politike mira, prijateljstva, nove savremene politike.