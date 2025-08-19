Brnabić: Počela je druga faza obojene revolucije – teror i nasilje, priprema za treću fazu

Beta pre 1 sat

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić iznela je tvrdnju da je prva faza "obojene revolucije" u Srbiji završena i da je njen cilj bio izazivanje mržnje i kreiranje duboke podele u javnosti, te da je trenutno aktuelna druga faza - "teror i nasilje", kao priprema za treću fazu.

Brnabić je novinarima u Domu Narodne skupštine Srbije rekla da se ta faza odnosi na rušenje, lomljenje i paljenje prostorija stranaka političkih neistomišljenika, pre svega Srpske napredne stranke (SNS) čiji je i ona član, a potom i paljenje državnih i lokalnih institucija - tužilaštva, suda, gradskih opština.

"Ako je neko pomislio da je to puko nasilje radi nasilja - ne, nije. To je druga faza - teror i nasilje, da bi se kreirala slika potpunog haosa, potpunog gubitka kontrole i potpune destabilizacije u našoj zemlji", kazala je ona.

Predsednica parlamenta tvrdi da se to čini da bi se prešlo u "treću fazu obojene revolucije", odnosno da se pojave ljudi koji će "nametniti rešenje da bi se kao povratili mir i stabilnost", navodeći kao primer non-pejper direktora Foruma za etičke odnose Dušna Janjića, koji je navodno poslao međunarodnoj zajednici za rešavanje krize u Srbiji.

"Nakon jučerašnjeg dana, potpuno je jasno da ono što vidimo devet meseci knjiški primer pokušaja obojene revolucije i nasilne smene vlasti", ocenila je Brnabić.

Prema njenim rečima, stvara se utisak da je za mir i stabilnost u zemlji u kojoj je kreiran haos potrebna intervencija stranog faktora.

"Tu vam se zaokružuje cela priča, imate potpunu okupaciju zemlje, oduzimanje svakog suvereniteta", smatra Brnabić.

Navela je da u tom non-pejperu piše predlog rešenja koji podrazumeva stavljanje pod punu kontrolu i nadzor predsednika Srbije, Skupštine Srbije, bezbednosnih i obaveštajnih struktura, Saveta za nacionalnu bezbednost, Državnog data centra...

"Zamislite - stavljanje pod punu kontrolu i strani nadzor legitimno izabranog predsednika, da ga stranci nadziru i kontrolišu šta radi. To je rešenje za izlazak iz krize, a koju su oni kreirali? Stavljanje pod kontrolu Skupštine, doma svih narodnih poslanika. Pa šta je to ako ne oduzimanje suvereniteta svih naših građana?", pitala je Brnabić.

Ona je odbacila taj non-pejper, šaljući poruku, kako je rekla - "strancima", da ni ne pomišljaju da govore o njemu, ili bilo kom sličnom dokumentu.

"U Beogradu i Srbiji neće biti novog Majdana, borićemo se svim demokratskim sredstvima, kroz naše institucije, Skupštinu i pružaćemo otpor na svakom mestu - ne terorom i nasiljem, zato što bi oni voleli da vide građanske sukobe i rat. Borićemo se čuvajući naše instituciju i našu zemlju. Naš odgovor je ne", kazala je Brnabić.

(Beta, 19.08.2025)