Dušan Janjić: Non-pejper kao pomoć da Srbija ne završi u građanskom ratu

Vreme pre 2 sata
Dušan Janjić: Non-pejper kao pomoć da Srbija ne završi u građanskom ratu

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić tvrdi da cilj dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno, da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, povodom optužbi predsednice parlamenta Ane Brnabić da je autor non-pejpera koji poziva na rušenje države, izjavio je da takva reakcija vlasti nije iznenađujuća, ali da ne odgovara sadržaju dokumenta. On je otkrio da je „kontroverznom“ non-pejperu prethodilo otvoreno pismo sa predlozima koje je upućeno direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, piše Nedeljnik. Dokument
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Što je non-pejper uzburkao vlast? Janjić kaže da je poslat na 400 adresa, a da je prvi korak bio - obraćanje Vučiću i Dačiću…

Što je non-pejper uzburkao vlast? Janjić kaže da je poslat na 400 adresa, a da je prvi korak bio - obraćanje Vučiću i Dačiću

N1 Info pre 4 sati
Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

NIN pre 3 sata
Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Radio sto plus pre 4 sati
Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Beta pre 5 sati
Brnabić: Ovo je priprema za treću fazu obojene revolucije - da se pojave ljudi koji će nametnuti rešenje

Brnabić: Ovo je priprema za treću fazu obojene revolucije - da se pojave ljudi koji će nametnuti rešenje

NIN pre 5 sati
Dušan Janjić o non-pejperu: Prvi korak bio obraćanje Vučiću i Dačiću, dokument poslat na oko 400 adresa širom sveta

Dušan Janjić o non-pejperu: Prvi korak bio obraćanje Vučiću i Dačiću, dokument poslat na oko 400 adresa širom sveta

Danas pre 6 sati
Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Vreme pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićDušan JanjićMinistar unutrašnjih poslovaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Desilo se čudo, Vučić se nije obratio javnosti: Podizanje tenzija ili kontrola štete?

Desilo se čudo, Vučić se nije obratio javnosti: Podizanje tenzija ili kontrola štete?

Danas pre 29 minuta
Belić o nasilju na protestima: "Crvena linija je pređena kada je bačena prva kamenica"

Belić o nasilju na protestima: "Crvena linija je pređena kada je bačena prva kamenica"

Euronews pre 34 minuta
Dačić odgovorio Đokiću: A šta je sa 137 povređenih policajaca?

Dačić odgovorio Đokiću: A šta je sa 137 povređenih policajaca?

Morava info pre 4 minuta
Završen Savet za nacionalnu bezbednost, bez izjava za medije

Završen Savet za nacionalnu bezbednost, bez izjava za medije

Danas pre 48 minuta
Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

RTS pre 14 minuta