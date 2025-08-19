Dušan Janjić: Non-pejper kao pomoć da Srbija ne završi u građanskom ratu

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić tvrdi da cilj dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno, da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, povodom optužbi predsednice parlamenta Ane Brnabić da je autor non-pejpera koji poziva na rušenje države, izjavio je da takva reakcija vlasti nije iznenađujuća, ali da ne odgovara sadržaju dokumenta. On je otkrio da je „kontroverznom“ non-pejperu prethodilo otvoreno pismo sa predlozima koje je upućeno direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, piše Nedeljnik. Dokument