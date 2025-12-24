Sreten Jovanović kandidat Roma za Savet REM-a: Borba protiv govora mržnje i neprimerenog sadržaja

ROMinfomedia pre 31 minuta
Sreten Jovanović kandidat Roma za Savet REM-a: Borba protiv govora mržnje i neprimerenog sadržaja

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz reda nacionalnih manjina.

Među kandidatima je i Sreten Jovanović, koga je predložio Savet romske nacionalne manjine. Tokom javnog slušanja pred članovima Odbora, Jovanović je istakao da je unapređenje medijskog prostora i dosledna primena zakona jedan od njegovih ključnih ciljeva, posebno kada je reč o suzbijanju govora mržnje i neprimerenog sadržaja u elektronskim medijima. Prema njegovim rečima, uloga REM-a nije da procenjuje gledanost ili popularnost određenih programa, već da vodi
Otvori na rominfomedia.rs

Povezane vesti »

Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Danas pre 8 sati
Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nacionalne manjinesrbijaromiMedijiREM

Politika, najnovije vesti »

Sreten Jovanović kandidat Roma za Savet REM-a: Borba protiv govora mržnje i neprimerenog sadržaja

Sreten Jovanović kandidat Roma za Savet REM-a: Borba protiv govora mržnje i neprimerenog sadržaja

ROMinfomedia pre 31 minuta
Tepić o izborima za Visoki savet tužilaštva: BIA tokom celog dana zvala tužioce da vrše pritisak

Tepić o izborima za Visoki savet tužilaštva: BIA tokom celog dana zvala tužioce da vrše pritisak

Danas pre 3 sata
Jovović o izlasku iz PSG-a: Naša borba je sa sugrađanima na ulici

Jovović o izlasku iz PSG-a: Naša borba je sa sugrađanima na ulici

Danas pre 4 sati
Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Tolkača

Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Tolkača

Danas pre 5 sati
Đurić odgovorio Stefanoviću: Srbiji nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe

Đurić odgovorio Stefanoviću: Srbiji nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe

Danas pre 5 sati