Danas pre 11 sati  |  Beta
Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić ocenila je danas da kandidati saveta nacionalnih manjina za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović nisu nezavisni zato što je većina nacionalnih saveta „uzurpirana“ od strane Srpske napredne stranke (SNS).

Rokvić je kazala tokom javnog slušanja u Domu Narodne skupštine da Jovanović samo statira i igra sporednu ulogu u procesu izbora Saveta REM pošto je jasno da će Bodžoni biti izabran. „Zbog Bodžonija je pao ceo REM, sigurno će on biti izabran. On ne treba ;da bude član Saveta REM zbog sukoba interesa. Bodžoni će biti produžena ruka SNS u tom regulatornom telu. Prethodni kandidati saveta nacionalnih manjina su bili nezavisni i zato nisu izabrani“, kazala je
