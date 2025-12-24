Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Danas pre 6 sati  |  Beta
Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje odlučio je danas da po hitnom postupku uputi poslanicima listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz redova nacionanih manjina.

Novi kandidati saveta nacionalnih manjina su Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni. U saopštenju na sajtu Skupštine Srbije piše da ih Odbor predlaže posle današnjeg javnog slušanja i razgovora s kandidatima. Poslanici Skupštine Srbije su početkom novembra izabrali ;osam od devet članova novog saziva Saveta REM, ali nijednog od tadašnja dva kandidata nacionalnih manjina. Četvoro članova Saveta REM, od osam izabranih, u petak je podnelo ostavke smatrajući da je bila
