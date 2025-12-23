Završena sednica Skupštine Srbije: Poslanici usvojili zaključak o izveštaju Evropske komisije

Euronews pre 54 minuta  |  Autor: Euronews Srbija/Dušan
Završena sednica Skupštine Srbije: Poslanici usvojili zaključak o izveštaju Evropske komisije

Narodna skupština završila je zasedanje usvajanjem svih tačaka dnevnog reda.

Poslanici su, između ostalog, usvojili zaključak povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025, kao i godišnje izveštaje Komisije za hartije od vrednosti. Sednicu su obeležile međusobne optužbe vlasti i opozicije o zastoju na evropskom putu. Kritički intoniran izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu opozicija je iskoristila za optužbe da vlast svađa Srbiju sa Evropskom unijom i vodi zemlju u izolaciju. Naprednjaci odgovaraju da će Srbija
