Brnabić se izvinila što je nazvala poslanike opozicije "izdajnicima"

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić uputila je danas izvinjenje poslanicima opozicije zbog toga što ih je prethodno nazvala „izdajnicima“, navodeći da nije trebalo da upotrebi takav izraz. „U pravu ste, preterala sam.

Upućujem vam izvinjenje što sam vas nazvala izdajnicima“, rekla je Brnabić sa skupštinske govornice, obraćajući se poslaniku Borko Stefanović iz Stranka slobode i pravde. Ona je, međutim, dodala da za razliku od opozicije „nije licemer“, navodeći da su sa opozicione strane, kako je rekla, „najmanje deset puta“ upućivane optužbe o izdaji, uključujući i na račun predsednika Srbije Aleksandar Vučić. „Vi ste slugerani, poslušnici, drukare, tužibabe – sve to jeste. I to