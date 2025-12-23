Brnabić se izvinila opoziciji jer ih je nazvala izdajnicima, ali i dalje stoji iza toga da su "drukare"

Glas Zaječara pre 41 minuta  |  Izvor: N1
Brnabić se izvinila opoziciji jer ih je nazvala izdajnicima, ali i dalje stoji iza toga da su "drukare"

Predsednica parlamenta Ana Brnabić uputila je danas izvinjenje poslanicima opozicije jer ih je nazvala izdajnicima. "U pravu ste, preterala sam.

Upućujem vam izvinjenje što sam vas nazvala izdajnicima. Za razliku od vas blokadera, ja nisam licemer. Vi ste najmanje 10 puta čuli sa te strane reč izdajnik upućene nama ovde, kao i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, pa vam nijednom to nije smetalo", poručila je Ana Brnabić za skupštinskom govornicom, obraćajući se poslaniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću. Ana Brnabić je izjavila da nije trebalo da upotrebi reč izdajnici. "Da ste slugerani,
Ključne reči

Aleksandar VučićBorko StefanovićAna BrnabićOpozicija

