"Pozitivna političko-ekonomska poruka": Da li dogovor o gasnom aranžmanu nagoveštava i skoro rešenje za NIS

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Lj. Gradinac
"Pozitivna političko-ekonomska poruka": Da li dogovor o gasnom aranžmanu nagoveštava i skoro rešenje za NIS

Uoči isticanja ugovora o snabdevanju gasom koji Srbija ima sa Rusijom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da postignut dogovor o produženju snabdevanja za još tri meseca.

On je rekao da neće biti problema sa snabdevanjem gasom do 31. marta 2026. Dr Veljko M. Mijušković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kaže za Euronews Srbija da produženje ugovora o snabdevanju gasom predstavlja racionalan i stabilizujući potez za Srbiju u složenim međunarodnim okolnostima. Postavlja se pitanje da li je taj potez Rusa u vezi sa snabdevanjem Srbije gasom nagoveštaj da je blizu i dogovor o NIS-u. Mijušković kaže da dogovor o produženju
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Postignut dogovor sa Rusima: Vučić otkrio detalje

Postignut dogovor sa Rusima: Vučić otkrio detalje

Pravda pre 1 sat
Vučić: „Gasprom“ vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Vučić: „Gasprom“ vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Vesti online pre 1 sat
Vučić potvrdio pregovore o mogućoj prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Vučić potvrdio pregovore o mogućoj prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Slobodna Evropa pre 4 sati
Vučić o Gaspromu i MOL-u: "Mađari su nam prijatelji, ali rešenje mora biti do 15. januara"

Vučić o Gaspromu i MOL-u: "Mađari su nam prijatelji, ali rešenje mora biti do 15. januara"

Mondo pre 4 sati
Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Bloomberg Adria pre 6 sati
Vučić: Dogovoreno sa Rusima da produže snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom i MOL pregovaraju o prodaji udela u NIS

Vučić: Dogovoreno sa Rusima da produže snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom i MOL pregovaraju o prodaji udela u NIS

Newsmax Balkans pre 5 sati
Vučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara

Vučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijasrbijagas

Politika, najnovije vesti »

Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Danas pre 3 minuta
Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Danas pre 43 minuta
Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Danas pre 28 minuta
Lučić: Montirani snimak razgovora sa Milerom nije poremetio ugled Telekom Srbija

Lučić: Montirani snimak razgovora sa Milerom nije poremetio ugled Telekom Srbija

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Čečen: Prvi put ćemo izaći na izbore, a da više od polovine ljudi jasno ne želi Vučića na vlasti

Čečen: Prvi put ćemo izaći na izbore, a da više od polovine ljudi jasno ne želi Vučića na vlasti

N1 Info pre 18 minuta