"Pozitivna političko-ekonomska poruka": Da li dogovor o gasnom aranžmanu nagoveštava i skoro rešenje za NIS

Uoči isticanja ugovora o snabdevanju gasom koji Srbija ima sa Rusijom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da postignut dogovor o produženju snabdevanja za još tri meseca.

On je rekao da neće biti problema sa snabdevanjem gasom do 31. marta 2026. Dr Veljko M. Mijušković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kaže za Euronews Srbija da produženje ugovora o snabdevanju gasom predstavlja racionalan i stabilizujući potez za Srbiju u složenim međunarodnim okolnostima. Postavlja se pitanje da li je taj potez Rusa u vezi sa snabdevanjem Srbije gasom nagoveštaj da je blizu i dogovor o NIS-u. Mijušković kaže da dogovor o produženju