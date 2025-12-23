Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da Srbija sa Rusijom ima dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca. "Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta, tako da ljudi mogu da budu sigurni, da mirno spavaju", rekao je Vučić i dodao da ima informacije da predstavnici Gazproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv