Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da Srbija sa Rusijom ima dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca. "Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta, tako da ljudi mogu da budu sigurni, da mirno spavaju", rekao je Vučić i dodao da ima informacije da predstavnici Gazproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv
Nove snage na pedijatriji i dermatologiji: Dr Ćorović Lekpek i dr Suljić nova lica OB Novi Pazar

IndeksOnline pre 8 minuta
Vučić potvrdio pregovore o mogućoj prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Slobodna Evropa pre 23 minuta
Vučić o Gaspromu i MOL-u: "Mađari su nam prijatelji, ali rešenje mora biti do 15. januara"

Mondo pre 3 minuta
Vučić tvrdi da imamo dogovor za snabdevanje gasom do 31. marta

Vranje news pre 1 sat
Vučić potvrdio pregovore sa mađarskim MOL-om o mogućoj prodaji NIS-a

Serbian News Media pre 33 minuta
"Novi rok je sada do 1. marta": Vučić o produžetku snabdevanja gasom za tri meseca

Mondo pre 53 minuta
Vučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara

Kurir pre 48 minuta
Gradonačelnici sa severa KiM sa Pratipati: Obezbediti uslove za nesmetan rad opština

RTV pre 8 minuta
Brnabić opziciju nazvala izdajnicima i drukarama: Albanci se tuku u parlamentu, ali niko pismo nije poslao Briselu

NIN pre 28 minuta
Zašto o medijima United medije govori Telekom, a ne naši vlasnici?

Radar pre 13 minuta
Skupština usvojila zaključke povodom izveštaja EK o Srbiji i više odluka

RTS pre 28 minuta
Nove snage na pedijatriji i dermatologiji: Dr Ćorović Lekpek i dr Suljić nova lica OB Novi Pazar

IndeksOnline pre 8 minuta