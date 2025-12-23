Postignut dogovor sa Rusima: Vučić otkrio detalje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa Rusijom postignut dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta.

"Tako da ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju. Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu", rekao je Vučić nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. Dodao je da neće bitni nikakvih problema sa gasom. Podsetimo, Srbija je prethodno s Rusijom imala gasni ugovor o snabdevanju do kraja godine, odnosno do 31. decembra. Izvor: Sputnjik