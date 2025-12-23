Vučić: „Gasprom“ vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv toga jer su Mađari naši prijatelji, ali da će ako se rešenje ne nađe do 15. januara biti onako kako je on pre najavio.

“Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara. Zato što vi morate da imate u vidu i da nam sve ide perfektno i da nikakav problem nemamo sa, recimo, sekundarnim sankcijama, a imamo i imaćemo. I da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo, recimo, dizel – ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno, koliko trošimo. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to nemoguća misija”, rekao je Vučić