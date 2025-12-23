Vučić: „Gasprom“ vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Vučić: „Gasprom“ vodi pregovore o prodaji udela u NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv toga jer su Mađari naši prijatelji, ali da će ako se rešenje ne nađe do 15. januara biti onako kako je on pre najavio.

“Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara. Zato što vi morate da imate u vidu i da nam sve ide perfektno i da nikakav problem nemamo sa, recimo, sekundarnim sankcijama, a imamo i imaćemo. I da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo, recimo, dizel – ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno, koliko trošimo. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to nemoguća misija”, rekao je Vučić
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Postignut dogovor sa Rusima: Vučić otkrio detalje

Postignut dogovor sa Rusima: Vučić otkrio detalje

Pravda pre 3 sata
"Pozitivna političko-ekonomska poruka": Da li dogovor o gasnom aranžmanu nagoveštava i skoro rešenje za NIS

"Pozitivna političko-ekonomska poruka": Da li dogovor o gasnom aranžmanu nagoveštava i skoro rešenje za NIS

Euronews pre 3 sata
Vučić potvrdio pregovore o mogućoj prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Vučić potvrdio pregovore o mogućoj prodaji NIS-a mađarskom MOL-u

Slobodna Evropa pre 6 sati
Vučić o Gaspromu i MOL-u: "Mađari su nam prijatelji, ali rešenje mora biti do 15. januara"

Vučić o Gaspromu i MOL-u: "Mađari su nam prijatelji, ali rešenje mora biti do 15. januara"

Mondo pre 6 sati
Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Gasni aranžman sa Rusijom produžen do 31. marta, Gazprom pregovara sa MOL-om oko NIS-a

Bloomberg Adria pre 7 sati
Vučić: Dogovoreno sa Rusima da produže snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom i MOL pregovaraju o prodaji udela u NIS

Vučić: Dogovoreno sa Rusima da produže snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom i MOL pregovaraju o prodaji udela u NIS

Newsmax Balkans pre 6 sati
Vučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara

Vučić o pregovorima Gasproma i MOL-a: Mađari su naši prijatelji, ali rešenje mora da bude do 15. januara

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGaspromPredsednik SrbijeMađarskasrbijavestiMOLkompanija nis

Politika, najnovije vesti »

Marko Đurić kao nekada Milošević: Ovakve „rezultate“ srpska diplomatija nije imala nikad u istoriji

Marko Đurić kao nekada Milošević: Ovakve „rezultate“ srpska diplomatija nije imala nikad u istoriji

Danas pre 35 minuta
Jovanović: Desnica će doprineti pobedi

Jovanović: Desnica će doprineti pobedi

Danas pre 46 minuta
Kosovski ombudsman: Netransparentnost Specijalnog suda otvara dileme koliko se poštuje zakon

Kosovski ombudsman: Netransparentnost Specijalnog suda otvara dileme koliko se poštuje zakon

Danas pre 1 sat
Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora

Danas pre 1 sat
„Nije pitanje finansijskih mogućnosti EU, već isključivo političke volje“: Sagovornici Danasa o računici da bi proširenje EU…

„Nije pitanje finansijskih mogućnosti EU, već isključivo političke volje“: Sagovornici Danasa o računici da bi proširenje EU na Zapadni Balkan koštalo 5 evra po glavi stanovnika

Danas pre 1 sat