Vučić: Dogovoreno sa Rusima da produže snabdevanje gasom do 31. marta, Gasprom i MOL pregovaraju o prodaji udela u NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima sa Rusijom dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca. Rekao je i da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju o prodaji udela u NIS, između ostalih, i sa kompanijom MOL, a ako ne uspe da će država preuzeti ruski udeo.

Vučić je, nakon dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, kazao da neće biti problema sa snabdevanjem gasom do 31. marta. "Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta tako da ljudi mogu da budu sigurni, da mirno spavaju", rekao je Vučić. Kako je dodao, Srbija će imati i električnu energiju i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu. Predsednik Srbije istakao je, na svečanom prijemu