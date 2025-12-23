Vučić potvrdio pregovore sa mađarskim MOL-om o mogućoj prodaji NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da postoje informacije da predstavnici Gasproma pregovaraju o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL. „Mi nemamo ništa protiv toga, Mađari su naši prijatelji.

Samo da završimo sa tim što pre“, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija. On je podsetio da su američke sankcije NIS-u na snazi već 75 dana i da do sada nije bilo nikakvih nestašica. Vučić je, međutim, rekao da nema načina da se na dnevnom nivou uveze dovoljno dizela i da je potrebno da se što pre reši taj problem. „Približava se i taj datum i nadam se da će se pre toga pronaći rešenje. Ako ne, šta da radim“, rekao je on. On je odbacio optužbe opozicije da se