"Ja sam zabezeknuta": Snaja ubijenog Gorana Đokića iz Aleksinca zanemela nakon hapšenja bliskog rođaka

Blic pre 7 sati | BRANKO JANAČKOVIĆ

Ja stvarno ne mogu da pričam. Ja sam zabezeknuta, evo brat mi je došao. Svekrva i ja smo same. Mi smo izbezumljeni, rekla je za Blic Verica Đokić, snaja ubijenog Gorana. Kako je rekla, ne može da veruje da je G.Dž. ubio tročlanu porodicu Đokić u selu Moravac kod Aleksinca. - Znam ga 45 godina, sa njim sam išla u školu. Ne znam ni kako su do njega došli. On je bio vatrogasac i nije istina da je psihički bolestan. Viđala sam ga svakodnevno, ne mogu da poverujem da je