Vučić: Zalagao sam se za apsolutno obaveznu vakcinaciju ali me Ustav ograničava

Danas pre 3 sata | Jovana Stanković

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se zalagao za „apsolutno“ obaveznu vakcinaciju protiv korona virusa ali da ga Ustav u tome ograničava.

Reagujući na navode lidera Dveri Boška Obradovića da stoji iza uvođenja kovid propusnica, Vučić je kazao da se zalaže za „mnogo“ oštrije mere navodeći da ne voli da se dodvorava „bilo kome“. „Da komentarišem one koji na protestima stavljaju Pavlovićevu mast u nos jer će ih to zaštititi od korone, ne mogu. Smatram da je tim ljudima potrebna pomoć ali ja nisam taj koji može to da učini“, kazao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara u Boru posle