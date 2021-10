Predsednik Vučić: Zalagao bih se za mnogo snažnije mere! Najavio dolazak novog leka za koronu

Kurir pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da misli da je spas u vakcini, a ne u kovid propusnicama ili nepropusnicama. - Zalagao bih se da nije Ustava Srbije koji nas ograničava, zalagao bih se za obaveznu vakcinaciju.

Da komentarišem ljude koji na portestima stavljaju pavlovićevu mast na nos i govore da su se tako zaštitili od korone, stvarno ne mogu. To je neodgoovrno i smatram da im je potrebna pomoć, ali nisam ja taj koji to može da učini. ja sam za snažnije mere, ali me Ustav ograničava - rekao je predsednik. Dodao je da je za obaveznu vakcinaciju i istakao da bi tako imali manje umrlih ljudi danas. Kako navodi, ljudima kojima to ne možete da objasnite, "ne znam šta možete