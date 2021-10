Alek Boldvin se oglasio posle tragičnog događaja! U šoku sam, srce mi je slomljeno zbog svega, nema reči da opišu moju tugu (foto)

Kurir pre 38 minuta

Alek Boldvin (63) koji je na setu filma usmrti koleginicu i ranio režisera je prekinuo čutnju i oglasio se na društvenim mrežama.

View this post on Instagram A post shared by Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) - Nema reči da opišu moj šok i tugu zbog svega ovog što se desilo Halini i tragična nesreća koja je dovela do gubitka njenog života. OHalina Hačins - majka, žena i veoma poštoivana koleginica. Sarađujem sa policijom u istrazi da bi otkrili kako se ova nesreća desila - stoji u prvom postu, koji se nastavlja. View this post on Instagram A post shared by Alec Baldwin (@alecbaldwininsta) - U