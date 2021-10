Sputnjik sa Torlaka dobio dozvolu za upotrebu

Politika pre 1 sat

Vakcine sputnjik V proizvedene na Institutu Torlak u Beogradu, danas su dobile dozvolu za upotrebu od nacionalnog regulatora Agencije za lekove i medicinska sredstva, potvrdio je za Tanjug ministar u Vladi Srbije Nenad Popović. „To znači da će vakcine sputnjik V 'mejd in Srbija' od danas početi da se koriste na vakcinalnim punktovima širom Srbije”, rekao je Popović, koji je i predsednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom. On je istakao da je do sada na