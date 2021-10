Apsolutno sam spreman da postanem otac: Andrija Milošević prvi put o trudnoći devojke Aleksandre

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Instagram Naime, Andrija je za "Blic" poručio da su Aleksandra i on dobili brojne čestitke, a u prvi mah lepe vesti su podelili samo sa uskim krugom ljudi. - Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti.

Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti - kaže glumac. Aleksandra i Andrija ranije su oboje otvoreno govorili o želji da dobiju dete. A post shared by andrijamilosevic_official (@andrijamilosevic_official) - Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i