Radost u komšiluku: Hrvatski državljani bez viza mogu da putuju u Sjedinjene Države

Kurir pre 2 sata

Državljani Hrvatske od danas mogu da putuju u SAD bez viza, saopštila je američka ambasada u Zagrebu. "Izuzetno smo zadovoljni što hrvatski gradjani sada imaju mogućnost da putuju u SAD bez vize", rekao je otpravnik poslova američke ambasade Mark Fleming u saopštenju koje su preneli hrvatski mediji.

On je čestitao Hrvatskoj na ulasku u američki Program izuzeća od viza (VWP) kojim se omogućavaju putovanja u SAD u poslovne ili turističke svrhe u trajanju do 90 dana. "Bio je to dug proces, ali vredeo je truda", naveo je Fleming. Putovanja bez viza su moguća putem prijave u Elektronski sistem za odobravanje putovanja (ESTA). U saopštenju se navodi da se prijave putem ESTA-e mogu podneti u bilo koje vreme pre putovanja, ali Ministarstvo državne bezbednosti