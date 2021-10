Foden bez milosti prema Galebovima: Četvorka Sitija

N1 Info pre 48 minuta | Autor:Bojan Marinković

Šampion Engleske Mančester Siti pobedio je Brajton na strani sa 4:1 u devetom kolu Premijer lige, uz dva gola i asistenciju Fila Fodena, i popeo se na drugo mesto tabele.

Građani imaju dva boda manje od lidera Čelsija, te isto toliko više u odnosu na trećeplasirani Liverpul, koji se nedelju sastaje sa Mančester Junajtedom u derbiju runde. Brajton je, posle tri uzastopna remija, upisao drugi poraz u ligi, ali za sad ostaje četvrti sa 15 poena. FULL TIME | City ride out a spirited Brighton fight back to claim all three points in style! 😎 🔵 1-4 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/cRESWSaEcT — Manchester City (@ManCity) October 23, 2021 Duel na