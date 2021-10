Povreda Đuričića, pobeda Sasuola

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Ekipa Sasuola je slavila na svom terenu protiv Venecije sa 3:1 u okviru devetog kola italijanske Serije A.

Domaći su tako stigli do treće pobede u ovom šampionatu i 11. boda, a Venecija je ostala na osam osvojenih bodova. Gosti su u ovom meču stigli do prendosti preko Okerekea, igrao se 32. minut, da bi samo pet minuta kasnije Berardi uspeo da izjednači rezultat. Tomas Anri je postigao autogol početkom drugog poluvremena u 50. minutu za prednost Sasuola, da bi konačnih 3:1 postavio Fratesi u 67. minutu utakmice. Filip Đuričić je igrao danas, ali samo do 28. minuta