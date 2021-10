Danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom

Nova pre 25 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 12, a najviša dnevna od 12 na severu do 17 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, severni, severozapadni. Temperatura biće bez većeg kolebanja od 10 do 12 stepeni Celzijusa. Očekivane biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine