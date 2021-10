Vremenska prognoza za subotu 23. Oktobar: Danas oblačno i kišovito, a pogledajte kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: D. Balšić Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće od 12 na severu do 17 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu će biti oblačno i hladnije, ujutro i pre podne povremeno će padati slaba kisa, a temperatura će se kretati od 10 do 12 stepeni. Do 30. oktobra biće suvo, jutra hladna, tokom dana malo toplije sa temperaturama u granicama proseka.