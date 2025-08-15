Stambeni bum u Srbiji? Izdate 2.402 građevinske dozvole u junu

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je da je u junu ove godine u Srbiji izdato 2.402 građevinske dozvole, što predstavlja rast od 2% u odnosu na isti mesec prošle godine.

Ova statistika ukazuje na pojačanu aktivnost u građevinskom sektoru, sa jasnim fokusom na izgradnju stambenih objekata. Od ukupnog broja izdatih dozvola, čak 83,8% odnosi se na zgrade, dok preostalih 16,2% pokriva ostale građevine. Unutar kategorije zgrada, dominiraju stambeni objekti sa 82% dozvola, a nestambene zgrade čine 18%. Kod ostalih građevina, najveći udeo, 65,7%, zauzima infrastruktura poput cevovoda, komunikacionih i električnih vodova. U junu je