U junu izdate 2.402 građevinske dozvole: Gotovo polovina za Beograd

U junu 2025. su izdate 2.402 građevinske dozvole, što predstavlja porast od 2,0% u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 83,8% dozvola odnosi se na zgrade, a 16,2% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 82,0% dozvola izdato je za stambene, a 18,0% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (65,7%). Prema dozvolama izdatim u junu 2025. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.960 stanova, s prosečnom površinom od 72,4 kvadrata. Od ukupnog broja stanova