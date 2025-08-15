U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

Jugmedia pre 3 sata  |  JuGmedia
U junu prijavljena izgradnja 2.960 stanova, prosečna površina – 72,4 kvadrata

U Srbiji u junu ove godine izdate su 2.402 građevinske dozvole, što je dva odsto više u odnosu na isti period 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 83,8 odsto se odnosilo na zgrade, a 16,2 odsto na ostale građevine, piše Nova ekonomija. Za stambene zgrade izdato je 82 odsto dozvola, a za nestambene 18 odsto, dok se kod ostalih građevina 65,7 odsto odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove. Prijavljena je izgradnja 2.960 stanova, s prosečnom površinom od 72,4 kvadratnih metara. U zgradama s jednim stanom biće izgrađeno 13 odsto stanova, s prosečnom površinom
