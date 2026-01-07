Lomljenje božićne česnice sa 33 zlatnika, teške 260 kg: Veliki broj građana se okupio ispred Hrama Svetog Save

Pravoslavni vernici u Srbiji danas proslavljaju Božić, a proslava je počela ponoćnim liturgijama.

Jutros u devet patrijarh Porfirije služio je u Hramu Svetog Save božićnu liturgiju, posle čega je lomljena česnica, prenosi N1. Predsednik Unije pekara Zoran Pralica rekao je za N1 da se poslednjih par godina lomljenje božićne česnice omasovilo, i da svake godine dolazi više od 5.000 građana. Prema njegovim rečima, ovogodišnja česnica je bila teška 260 kilograma, i bila je sastavljena od 5.200 komada, tzv. pekarskih jufki. U njoj su bila 33 zlatnika koji