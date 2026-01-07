Svečano lomljenje božićne česnice sa patrijarhom ispred Hrama Svetog Save

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Svečano lomljenje božićne česnice sa patrijarhom ispred Hrama Svetog Save

Tradicionalno lomljenje božićne česnice održano je danas ispred Hrama Svetog Save, nakon liturgije koju je predvodio patrijarh srpski Porfirije.

U česnici teškoj 250 kilograma bila su 33 zlatnika, a veruje se da će oni koji su ih izvukli imati blagostanje, uspeh, novac i dobro zdravlje. Unija pekara Srbije podelila je okupljenima ispred Hrama Svetog Save i 4.000 krstića i više od 2.000 hiljade paketića. Lomljenje česnice pekare „AS – braća Stanković“ organizovano je u još nekoliko naselja u Beogradu i drugim mestima.
