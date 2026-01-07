Dan Hristovog rođenja dočekan liturgijama u svim hramovima Republike Srpske

U svim pravoslavnim hramovima širom Republike Srpske crkvena zvona su ponoć označila dolazak Božića, a jutros su služene božićne liturgije i pročitana Poslanica patrijarha Porfirija. Rođenje Hristovo dočekali su i brojni vernici.

Tačno u ponoć, u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja, započela je božićna liturgija, tokom koje je pročitana poslanica Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Hristovo rođenje u telu treba da donese mir svim ljudima i svim narodima, a u srcima verujućih hrišćana da upali oganj večne ljubavi prema Bogu i bližnjima. "Draga braćo i sestre, svima vama ovde prisutnima i svim vernicima našeg grada Banjaluke i naše Bogom čuvane Eparhije banjalučke