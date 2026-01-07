Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Beta pre 5 sati

Na platou ispred Hrama Svetog Save u beogradskoj opštini Vračar danas je organizovano tradicionalno lomljenje božićne česnice u kojoj su bila 33 zlatnika.

Predsednik Unije pekara Zoran Pralica izjavio je da se poslednjih par godina lomljenje božićne česnice omasovilo i da svake godine dolazi više od 5.000 građana.

Ovogodišnja česnica bila je teška 260 kilograma i sastavljena od 5.200 komada, takozvanih pekarskih jufki.

U najavi koju su medijima ranije poslali "Pekari Srbije" navedeno je da će se u česnici nalaziti 33 zlatna dukata namenjena deci.

Saopšteno je da će najmlađima biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića, te da se lomljenje česnice organizuje 35. put.

Mediji: U Gračanici organizovano lomljenje Božićne česnice, tri zlatnika za decu

Česnica u kojoj su bila tri zlatnika podeljena je, sa božićnim poklonima, deci iz Gračanice i okoline tog dela Kosova. Uprkos kiši, mnogo mališana okupilo se ispred Opštine Gračanica na manifestaciji lomljenja Božićne česnice, a dobitnik zlatnika sa motivima Gračanice je dvanaestogodišnji Ilija Šubarić, javio je Kim radio. Božićnu česnicu tešku deset kilograma pripremila je Danijela Simonović iz Batusa, koja je kazala da taj obredni hleb, osim zlatnika, sadrži i žitarice koje simbolizuju zdravlje, blagostanje i napredak. Manifestaciju, četvrtu godinu zaredom, priređuju Turistička organizacija i Opština Gračanica sa namerom da decu iz tih sredina obraduju za Božić. Predsednik Opštine Novak Živić čestitao je sugrađanima i dobitnicima zlatnika današnji praznik. "Mir Božji, Hristos se rodi! Nastavljamo našu tradiciju, čuvamo veru, poštujemo lepi običaj. Svim Srbima želim da čuvaju ognjište i porodice i neka nam današnji dan podari snagu, slogu i da opstanemo u radosti, ali da gradimo mir i međusobno poštovanje sa komšijama", kazao je Živić.

(Beta, 07.01.2026)