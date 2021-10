"Hapšenje veka" Ovako je pao jedan od najtraženijih narkobosova sveta, 500 vojnika hvatalo ga po džungli (video)

Pravda pre 4 sati | Novosti

Najtraženiji narkodiler u Kolumbiji i vođa Zalivskog klana, Daira Antonija Usugu, poznatog pod nadimkom Otonijel, zarobljen je u subotu tokom operacije koju su sprovele oružane snage, potvrdili su vojni izvori.

Kolumbija je za informacije o Otonijelu ponudila nagradu od 3 milijarde pezosa (oko 800.000 dolara), dok je američka vlada izdvojila nagradu od 5 miliona dolara za pomoć da se on locira. Američki Stejt Department opisivao je Otonijela kao "jako naoružanog i veoma nasilnog". Kako piše Si-en-en, ovo hapšenje je najveći udar na narkomafiju u Kolumbiji. Colombia:Captured alias Otoniel maximum head of the Clan del Golfo: Captured Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel. In