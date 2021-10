Šekler histerisao u uživo programu: Zahteva diskriminaciju nevakcinisanih, tvrdi da su neobrazovani, traži kažnjavanje i zatvaranje

Pravda pre 1 sat | Informer

Od sinoć u 22 sata počela je kontrola ugostiteljskih objekata, kako bi se proverilo da li prisutni imaju kovid propusnice. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo kaže za RTS da smatra da bi kovid propusnice trebalo da važe 24 sata i da nisu vremenski ograničene. Milanko Šekler je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a u histeričnom izlaganju zatražio potpuno zatvaranje nevakicinisanih, širio stereotipe protiv ljudi koji nemaju poverenje u u ljude poput njega

On je posebno besan jer kovid propusnice važe samo od 22 i zatrtažio da nevakcinisani budu diskriminisani 24 sata. - Razumem da onaj ko je donosio ovu meru je imao logiku da će to postepeno uraditi, ali po meni, svuda su one ili uvođene kao kompletne, da i u 10 ujutru i u 10 uveče moraš da ispunjavaš određene uslove da bi se nalazio u određenom objektu gde ti nije nužda da budeš. Po meni ovo ograničenje redukuje moju procenu šta će se desiti. Znam i da mnogo lokala