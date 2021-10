Jutro hladno, razvedravanje tokom dana

RTS pre 2 sata

Na severu pretežno sunčano, ujutro je moguć slab prizemni mraz. U ostalim krajevima u prvom delu dana malo i umereno oblačno, jedino na jugu uz mogućnost slabe kiše u ranim jutarnjim satima. Slaba kiša na jugu zemlje, a zatim oblaci odlaze dalje ka Crnom moru.

Razvedravanje se iznad svih krajeva očekuje do sredine dana. Hladna vazdušna masa je iznad Srbije, ali će zbog više sunca biti dva do tri stepena toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro hladno. Tokom dana pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 5, najviša dnevna oko 14 stepeni. Već od ponedeljka u košavskom području vetrovito. Sledeće nedelje suvo vreme, sa hladnim jutrima,