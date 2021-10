Istraga za ubistvo porodice Đokić proširena na još dvojicu osumnjičenih

Danas pre 6 sati | Jovana Stanković

Više javno tužilaštvo u Nišu danas je donelo naredbu o proširenju istrage protiv još dvojice osumnjičenih za brutalno ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (25) iz Aleksinca, koje se dogodilo pre mesec dana u ataru aleksinačkog sela Moravac.

Istraga će biti proširena protiv braće K. M. (40) i A. M. (39), iz sela Moravac, koji se terete za krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 11 Krivičnog zakonika. Prema ovom članu, osobama koje su “sa umišljajem lišile života više lica” preti kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor. Braća K.M. i A.M. danas su saslušani u VJT, a Višem sudu u Nišu je podnet predlog za određivanje pritvora do 30 dana. Osumnjičeni K.M. i A.M. su od ranije