Na Kelebiji teretna vozila čekaju osam sati, a evo gde od sutra do 28. oktobra dolazi do potpune obustave saobraćaja

Blic pre 3 sata

Saobraćaj je umerenog do pojačanog intenziteta na auto putevima, ali i unutar gradskih sredina, povoljne vremenske prilike utiču na dobru prohodnost sabraćaja, koji se odvija bez zastoja i prekida.

Automoto savez Srbije, međutim, upozorava da usporena vožnja očekuje vozače na deonicama na kojima su aktuelni radovi. Tako je od sutra do 28. oktobra u periodu od 10 do 16 časova zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza, na Obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Orlovača - petlja Bubanj Potok, od auto-pijace do raskrsnice Hiljadu Ruža predviđeno da se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Takođe od sutra do 28. oktobra a u periodu od 9 do 12