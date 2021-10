Lončar: Mera daje rezultate, produžiti je na 24 sata; Protesti ispred zgrada Kona i Tiodorovića bezobrazluk

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Mera o uvođenju kovid propusnica daje predviđene rezultate, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da se zalaže za to da se ta mera produži na 24 sata.

"Ova mera daje željene rezultate, povećava se obim vakcinisanih, a druga stvar imate bezbedniji prostor za sve one koji se nađu na mestima gde te mere važe. Zalažem se da se to proširi na 24 sata, ne vidim nikakav problem za to jer maltene cela Evropa i veći deo sveta živi tako, to su okolnosti koje moraju da se prihvate", rekao je Lončar za Tanjug. Onima koji su nezadovoljni zbog uvođenja kovid propusnica poručio je da razmisle da li im je bitnije to za šta se