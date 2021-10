Drama na obali Kanade: Spasioci nisu uspeli da uđu na brod na kojem gori vatra (video)

Večernje novosti pre 27 minuta | Tanjug

Foto: Printkrin Sa broda kompanije MV Zim Kingston je u subotu evakuisano 16 članova posade, dok ih je pet ostalo da se bori protiv vatre koja je u nedelju uveče velikim delom stavljena pod kontrolu. - Kompanija je angažovala spasilačku ekipu, ali ona zbog lošeg vremena nije uspela da se ukrca na brod - naveli su iz obalske straže na Tviteru.

Kako je navedeno, kontejneri i dalje tinjaju i oni se prskaju vodom, prenosi Rojters. Obalska straža ističe da požar nema uticaj na ljudsko zdravlje. This cargo ship caught fire off Canada’s west coast. Despite “toxic gas” spewing from the ship, the Coast Guard says it is not a risk to people on shore pic.twitter.com/BUn45qKla1 — South China Morning Post (@SCMPNews) October 25, 2021 Brod je usidren nekoliko kilometara od južne obale ostrva Vankuver u provinciji