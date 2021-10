Danas pretežno sunčano sa temperaturom do 15 stepeni

Nova pre 4 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Duvaće slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od minus tri do četiri, najviša od 11 do 15 stepeni. U Beogradu jutro hladno, mestimično magla i niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od nula do četiri, najviša oko 13 stepeni. BONUS VIDEO: Meteorolog: U oktobru leto, u novembru sneg?