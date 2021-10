Ispovest oca misice Valentine: "Poludeo sam kad sam video šta je uradila! Mi smo jedna normalna srpska porodica, ja sam bio u ratu"

Blic pre 55 minuta | V.M.

Nakon fotografija srpske misice Valentine Petrović, koja je, pozirajući sa predstavnicama Albanije i takozvane države Kosovo na svetskom izboru lepote u Egiptu, pokazala dvoglavog orla, simbol "velike Albanije", usledila je lavina komentara u javnosti.

Njen otac Aleksandar Petrović oglasio se, te pokušao da opravda ćerku, ističući da ni sam ne zna šta joj se dogodilo da tako postupi. - Ona dete pojma nema, nesvesno je to uradila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, kad moram ovako da kažem, a moram da bi je razumeli. Dakle, mi slavimo slavu Svetog Nikolu, to je naša tradicija, vodicu svetimo u kući, tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači,